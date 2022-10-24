Mesajında '2023' detayı dikkat çekti! İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: Bunu söylemek utanç verici, çok üzücü

İmamoğlu, 25 Nisan 2022'de açıklanan, aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası kararında 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman için "özgürlük" çağrısında bulundu.

"BUNU SÖYLEMEK ÇOK ÜZÜCÜ, UTANÇ VERİCİ"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki konuşmasında İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Gezi tutsaklarına özgürlük. Aslında bunu şu anda, Türkiye'mizde, 2022 yılında, 21. yüzyılın göbeğinde söylemek çok üzücü, utanç verici. Tayfun Kahraman kardeşim ve onunla birlikte şu anda ne yazık ki tutsak halde hapiste olan tüm kardeşlerimi, tüm arkadaşlarımı bir an önce özgürlüklerine kavuşması konusunda var gücümüzle mücadele edeceğiz.

"UMUTLA 2023'TEKİ DEĞİŞİME BAKIYORUM"

"Ülkemizde adaletin en üst seviyede sağlandığı günler bu tür hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ortadan kaldıracak. Umutla önümüzdeki 2023'teki değişime bakıyorum. Ama umarım ülkemizdeki yargıçlar, savcılar önlerine geldiğinde bu konunun ne kadar adaletsiz bir dosya olduğunu, ne kadar adaletsiz bir yargılama olduğunu göreceklerdir.

Ben tüm arkadaşlarıma, sevgili Tayfun kardeşime 'bir an önce özgürlük' diyorum."



