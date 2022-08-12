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  4. Mesajla dolandırıcılık! Hızla yayılıyor, günlük 3 bin TL kazanmak için linke tıklayanlar büyük şok yaşadı

Mesajla dolandırıcılık! Hızla yayılıyor, günlük 3 bin TL kazanmak için linke tıklayanlar büyük şok yaşadı

12.08.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefonlara gelen iş ilanı mesajları dolandırıcıların yeni yöntemi oldu. Ünlü bir firma ismi de verilerek gelen mesajda vatandaşlara günlük 3 bin TL kazanç vadediliyor. İş başvurusunda bulunmak için mesajdaki linke tıklayan vatandaşlar ise dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Mesajla dolandırıcılık! Hızla yayılıyor, günlük 3 bin TL kazanmak için linke tıklayanlar büyük şok yaşadı

İş ilanı mesajlarıyla yapılan dolandırıcılık son günlerde hızla yayıldı. Günlük 3 bin lirayı bulan kazanç garantisinin verildiği mesajlarda ünlü bir firma ismi verilerek "Merhabalar, ...'da işe alım müdürüyüm, açık pozisyonlar nedeniyle sizi evden part-time çalışmaya davet edeceğiz, maaş aynı gün ödenecek, günlük 800-3 bin TL. Otomatik olarak eklemek için bağlantıya tıklayın." deniliyor.

LİNKE TIKLYARAK TUZAĞA DÜŞÜYORLAR

Linke tıklayıp kişisel verilerini kaydeden vatandaşa, üyelik için ilk etapta 50 TL hediye ediliyor ardından dolandırıcılar durmadan “Görevi tamamlaman gerek” diyerek kullanıcılardan çeşitli miktarlarda para talep ediyor.

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50 TL HEDİYE GÖNDERİYORLAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, sadece mesajdaki linke tıklayıp iş başvurusunda bulunmak isteyenler şöyle bir cevap alıyor:

“Bu işin süreci çok basittir. AVM'de tüccar tarafından gönderilen siparişi tamamladığımızda ve tüccarın satışlarını artırdığımızda, tüccar size bir komisyon ödeyecek."

Sonrasında ise vatandaşlardan söz konusu internet sitesine kaydolması talep edilirken, ilk etapta 50 TL hesaplara hediye olarak yükleniyor.

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'ORTAK' DİYEREK KANDIRIYORLAR

Dolandırıcılar inandırıcı olması için internet sitesinde, online satış platformlarının isimlerini de “Ortak” başlığıyla yayınladıkları görülüyor.

VERİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Bu durumla karşılaşanların suç duyurusunda bulunulması gerektiğinin altını çizen Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Aslı Korkmaz, “Bu olayda iki suç var. Birincisi, kişisel veriler hukuka aykırı satılmış. İkincisi de dolandırıcılık. WhatsApp üzerinden gelen böyle mesajlar asla dikkate alınmamalı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı mesaj
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