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Mesajları ifşa olmuştu! Sevda Erginci kendisini aldatan sevgilisi Yılmaz Kunt ile mutluluk pozu verdi

16.02.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz eylül ayında ünlü oyuncu Yılmaz Kunt, sevgilisi Sevda Erginci'yi avukat Seray Öztürk ile aldatmıştı. Seray Öztürk'ün, mesajları ifşa etmesiyle hayatının şokunu yaşayan Sevda Erginci, bir süre düşündükten sonra Yılmaz Kunt ile ilişkisine bir şans daha vermişti. Yılmaz Kunt, Sevda Erginci ile mutluluk pozunu takipçileriyle paylaştı.

Mesajları ifşa olmuştu! Sevda Erginci kendisini aldatan sevgilisi Yılmaz Kunt ile mutluluk pozu verdi

Sevgilisi Yılmaz Kunt'un ihanetiyle sarsılan Sevda Erginci, Yılmaz Kunt'u affetti. Yılmaz Kunt, en son El Kızı dizisinde rol alan oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile aşk pozunu paylaştı.

Sevda Erginci kendisini aldatan sevgilisi Yılmaz Kunt ile mutluluk pozu verdi

Erginci ile pozuna kalp emojisi koyan Yılmaz Kunt, fotoğrafı yorumlara kapattı.

NE OLMUŞTU?

Yılmaz Kunt, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sevda Erginci'yi, avukat Seray Öztürk ile aldattı.

Mesajları ifşa edilmişti! Sevda Erginci kendisini aldatan sevgilisi Yılmaz Kunt ile mutluluk pozu verdi

Seray Öztürk, Yılmaz Kunt'un kendisine attığı mesajları ifşa etti. Seray Öztürk, ''Sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlıyken beni idare etmeye kalkıyorsun!'' diyerek, mesajları magazin sayfalarına servis etmişti.

Mesajları ifşa olmuştu! Sevda Erginci kendisini aldatan sevgilisi Yılmaz Kunt ile mutluluk pozu verdi

Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci hakkında çıkan evlilik haberlerini görünce küplere binen Avukat Seray Öztürk, ''Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet!'' diyerek Kunt'a öfke sunmuştu.

Mesajları ifşa olmuştu! Sevda Erginci kendisini aldatan sevgilisi Yılmaz Kunt ile mutluluk pozu verdi


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Sevda Erginci
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