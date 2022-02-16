Mesajları ifşa olmuştu! Sevda Erginci kendisini aldatan sevgilisi Yılmaz Kunt ile mutluluk pozu verdi

Sevgilisi Yılmaz Kunt'un ihanetiyle sarsılan Sevda Erginci, Yılmaz Kunt'u affetti. Yılmaz Kunt, en son El Kızı dizisinde rol alan oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile aşk pozunu paylaştı.

Erginci ile pozuna kalp emojisi koyan Yılmaz Kunt, fotoğrafı yorumlara kapattı.

NE OLMUŞTU?

Yılmaz Kunt, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sevda Erginci'yi, avukat Seray Öztürk ile aldattı.

Seray Öztürk, Yılmaz Kunt'un kendisine attığı mesajları ifşa etti. Seray Öztürk, ''Sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlıyken beni idare etmeye kalkıyorsun!'' diyerek, mesajları magazin sayfalarına servis etmişti.

Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci hakkında çıkan evlilik haberlerini görünce küplere binen Avukat Seray Öztürk, ''Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet!'' diyerek Kunt'a öfke sunmuştu.



