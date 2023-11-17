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Mesajlaşmada yeni dönem: Apple, iPhone'lara RCS desteğinin geleceğini duyurdu!

17.11.2023 09:11 | Son Güncelleme:
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Apple şaşırtıcı bir hamleye imza attı. Şirket, RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) mesajlaşma standardını benimseyeceğini duyurdu. Bu özellik "önümüzdeki yılın sonlarına doğru" bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacak ve iPhone ile Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşmaya iMessage tarzı çok çeşitli özellikler getirecek.

Mesajlaşmada yeni dönem: Apple, iPhone'lara RCS desteğinin geleceğini duyurdu!

9to5Mac'in haberine göre, Apple, RCS mesajlaşma standardını iPhone'lara getirecek. Şirkete bu konuda, düzenleyicilerin ve Google ve Samsung gibi rakiplerden baskı geliyordu.

RCS NEDİR?

RCS ise (zengin iletişim hizmetleri), geleneksel SMS ve MMS mesajlaşma standartlarının yerini almaya yönelik bir girişim. RCS, daha zengin medya paylaşımı, yüksek kaliteli resim ve video gönderme, okuma bilgisi, yazı tipi ve renk seçenekleri gibi gelişmiş özellikleri destekleyerek iletişim deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Kullanıcıların metin mesajlarından daha interaktif ve zengin medya içeriğiyle iletişim kurmalarına olanak tanıyor.

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APPLE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir Apple sözcüsü 9to5Mac'e yaptığı açıklamada, şirketin RCS'nin platformlar arası mesajlar için daha iyi birlikte çalışabilirlik sunacağına inandığını söyledi. Sözcünün açıklaması ise şu şekilde:

"Önümüzdeki yılın ilerleyen dönemlerinde, GSM Birliği tarafından yayımlanan standart olan RCS Evrensel Profili için destek ekleyeceğiz. RCS Evrensel Profilinin SMS veya MMS ile karşılaştırıldığında daha iyi bir birlikte çalışabilirlik deneyimi sunacağına inanıyoruz. Bu, Apple kullanıcıları için en iyi ve en güvenli mesajlaşma deneyimi olmaya devam edecek olan iMessage ile birlikte çalışacak."

Bu noktada RCS'in iPhone ve Android cihazlar arasında platformlar arası mesajlaşmaya iMessage tarzı birçok özellik getireceğini de ekleyelim.

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