İSTANBUL (AA) - Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, düşünürler, alimler ve siyasiler başta olmak üzere İslam dünyasındaki tüm seçkin kesimlere, ümmetin genel ve yerel kaygılarını özellikle de Filistin davasını dengeleyecek bir denklem oluşturmaları çağrısında bulundu.

Filistin meselesini masaya yatırmak üzere İstanbul'da düzenlenen 10. Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu'nda konuşan Meşal, "Filistin davasının tasfiyesi için birtakım çalışmalar ve projeler olduğunu belirterek, bu tasfiyenin de Yüzyılın Anlaşması adı altında yürütüldüğünü ifade etti.

Meşal, detayları ilan edilmese de Yüzyılın anlaşmasının; Kudüs'ün "İsrail'in başkenti ilan edilmesi", Han el-Ahmer meselesi, Filistinlilerin geri dönüş hakkının silinmesi, UNRWA'nın parçalanması, Mescid-i Aksa'ya saldırılar ve İsrail'in bölgeye entegre edilmesi çabalarıyla, pratik adımlarının atılmaya başlandığına dikkati çekti.

Düşünürler, alimler ve siyasiler başta olmak üzere İslam dünyasındaki tüm seçkin kesimlere, ümmetin genel ve yerel kaygılarını özellikle de Filistin davasını dengeleyecek bir denklem oluşturmaları çağrısında bulunan Meşal, Filistin halkının 100 yıldır çektiği acılara rağmen hala direndiğini ve bunun bütün planları bozmanın garantisi olduğunu aktardı.