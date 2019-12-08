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"Meşale Çarşısı"nda eğitime destek satışları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

TED'in kurulduğu 1928'den itibaren tüzüğünde yer alan "Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak" ilkesi doğrultusunda düzenlediği 4. Meşale Çarşısı etkinliğinin açılışı yapıldı

Türk Eğitim Derneğinin (TED) başarılı ancak maddi durumu yetersiz çocuklara burs desteği amacıyla düzenlediği iki gün sürecek Meşale Çarşısı etkinliği başladı.

TED'in kurulduğu 1928'den itibaren tüzüğünde yer alan "Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak" ilkesi doğrultusunda düzenlediği 4. Meşale Çarşısı etkinliğinin açılışı Swissotel'de yapıldı. Açılışa, CHP Ankara Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Levent Gök ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.

Tanınmış markalar ve tasarımcıların ürünlerinin satışının yapıldığı etkinliğe ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türkiye'de 3 bin öğrenciye burs verdiklerini söyledi.

Türkiye'de eğitim alanında sosyal adaletsizliğin olduğunu savunan Pehlivanoğlu, "Ekonomik durumu iyi olmayan, başarılı öğrencilere üniversitenin son sınıfına kadar cep harçlığı dahil destek veriyoruz. Bütün gayretimiz daha fazla çocuğa nitelikli burs vermek." dedi.

TED'in gönüllü oluşumlarından "Sosyal Hizmetler Komitesi" tarafından yürütülen etkinlikten elde edilecek bağışlarla, 100 çocuğa burs desteği verilmesi hedefleniyor.

Etkinlik pazartesi günü de devam edecek.

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Meşale Çarşısı Türk Eğitim Derneği Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu

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