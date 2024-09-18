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Meşale gelinin duvağına düştü, yanmaktan son anda kurtuldu!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.09.2024 18:34
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Avcılar'da kapının önünde yapılan gelin alma töreninde davetlilerin yaktığı meşalelerden biri gelinin duvağına düştü. Çevredekilerin müdahalesi ile gelin yanmaktan son anda kurtuldu.

Motosiklet ile kuryelik yapan Orhan Yalçınkaya bir süre önce tanıştığı Maria Lecce ile evlenmeye karar verdi. Yalçınkaya'nın arkadaşları motosikletleri ile gelin alma törenine geldi. Gümüşpala Mahallesi'ndeki gelin alma töreninde davul-zurna eşliğinde gelin ve damat davetlilerle birlikte oynamaya başladı. Bu sırada yakılan meşalelerden biri geline isabet etti.

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Gelinliğin duvağına gelen meşale kısa süreli paniğe neden oldu. Gelinin yanında bulunanlar hemen müdahale ederken, duvakta küçük çaplı yanma oldu. Gelin ve damadın, "Tatlı bir anı" olarak nitelendirdiği ve gülüp geçtiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde davetlilerden birinin, geline meşale isabet etmesi üzerine yaşanan paniğine rağmen müziğin etkisi ile oynamaya devam ettiği de görüldü.

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GELİN VE DAMAT YAŞANANLARI ANLATTI

Orhan Yalçınkaya ile Maria Lecce yaşananları anlattı. Maria Lecce, "Az daha yanıyordum fark etmedim. Omuzum yanmış bu kadar. Çok şükür bir şey olmadı. Daha sonra güldük. Düğünlerde meşaleleri tavsiye etmem hele gelinin yanında hiç" dedi. Damat Orhan Yalçınkaya ise, "Ben biraz daha arkadaydım meşaleler arkadan geldi. Eşimin üstüne geldiğini göremedim bile. O an çok şaşırdım. Bir an izledim, sadece bir anda önünden kaçtığını falan fark ettim. Ondan sonra çok da müdahale edemedim. O sıra sağ olsun arkadaşlar akrabalar akrabalarımız falan o sıra hemen müdahale ettiler. Ama gerçekten ucuz bir şekilde atlattık. Eşimin biraz omuz derisi yandı. Allah'tan çok bir şey olmadı. Ön çekim falan vardı çünkü. Olsaydı bayağı kötü olurdu. Öyle bir badire atlattık" diye konuştu.

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(DHA)

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Avcılar gelin çevre
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