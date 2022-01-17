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Meşale Tolu 4 yıl 8 ay 20 gün sonra beraat etti

17.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yargılanan Almanya vatandaşı gazeteci Meşale Tolu, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarından yargılandığı davadan beraat etti.

Meşale Tolu 4 yıl 8 ay 20 gün sonra beraat etti

Almanya vatandaşı gazeteci Meşale Tolu'nun İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 sanıkla birlikte yargılandığı dava bugün karara bağlandı. Tolu ve birlikte yargılandığı eşi Suat Çorlu, savcının bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaa doğrultusunda "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" olmak üzere kendisine yöneltilen iki suçlamadan da beraat etti. Mayıs 2017'de tutuklanan Tolu, dava kapsamında yaklaşık 8 ay tutuklu kalmıştı.

Beraat kararının ardından Tolu, Twitter hesabından "4 yıl, 8 ay ve 20 gün sonra: Tüm suçlamalardan beraat" paylaşımıyla hakkındaki kararı duyurdu.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) de Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çok iyi. Rahatladık. Meşale Tolu nihayet aklandı. Tebrikler, tüm tutuklu ve baskı altındaki gazetecilerle dayanışmaya devam" ifadeleri kullanıldı.

Savcı beraat istemişti

Almanya vatandaşı gazeteci Meşale Tolu ve eşi Suat Çorlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın "terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davada savcı geçen Eylül ayında mütalaasını açıklamıştı.

Tolu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında beraat talep eden savcı, diğer sanıklar hakkında ise 1,5 yıldan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemişti. Savcı, beraatini istediği sanıklar hakkında kesin ve inandırıcı delil elde edilememesini beraat talebine gerekçe olarak göstermişti.

Ne olmuştu?

Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Almanya vatandaşı Meşale Tolu, 2016 yılının Mayıs ayında İstanbul'da tutuklanmış ve yaklaşık 8 ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışı yasağı, 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı.

Tolu, Almanya'ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye'de kalmıştı. Daha sonra Suat Çorlu'nun da yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

DW / HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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