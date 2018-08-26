Meşale Tolu Almanya’da

Terör bağlantılı suçlamalar nedeniyle Türkiye’de davası devam eden Alman vatandaşı Meşale Tolu mahkemenin seyahat yasağını kaldırmasının ardından Almanya’ya döndü.

Alman haber ajansı dpa, Tolu’nun Pazar günü Stuttgart’a indiğini belirtti. Pazar erken saatlerde de Tolu, Türkiye’deki havaalanında kendisinin oğluyla bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve “17 ay sonra eve gitmek” ifadesini kullandı.

Tolu, terör propagandası yapmak ve Marxist-Leninist Kominist Partisi’ne üye olmakla suçlanıyordu. Tolu suçlamaları reddediyordu.

Mahkeme devam ederken, Tolu cezaevinden çıkarılmış ancak seyahat yasağı devam etmişti. Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gelişmeyi Türkiye’yle ilişkilerin iyileştirilmesinde ileriye doğru atılmış bir adım olarak nitelemişti.

