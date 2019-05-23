Meşale Tolu davasında gizli tanık dinlenemedi

Gizli tanığın dinlenemediği duruşma 11 Ekim tarihine ertelendi.Türkiye'de 30 Nisan 2017'de terör propagandası suçlamasıyla gözaltına alınan ve yaklaşık sekiz ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun davasına Perşembe günü İstanbul'da devam edildi. "Teknik imkansızlık" nedeniyle gizli tanığın dinlenemediği davada duruşma 11 Ekim 2019 tarihine ertelendi.

Duruşmayı izlemek için Türkiye'ye giden Alman Yeşiller Partisi milletvekili Margit Stumpp kısa süren duruşmayı eleştirerek, "Bugünkü duruşma ciddi bir gerilemeye işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Duruşmada en azından gizli tanığın ifadesinin alınmasını beklediğini kaydeden Stumpp, bir sonraki duruşmanın ancak Ekim ayında yapılacak olmasının herkes üzerinde psikolojik baskıyı arttıracağını belirterek davanın ne zaman biteceğinin öngörülemediğini kaydetti.

Duruşmayı izlemek için Almanya'dan İstanbul'a giden ve havalimanında pasaportuna el konulan Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu da "Bütün dava gizli tanık ifadesine dayanıyor, ancak talebimize rağmen bu tanık dinlenmiyor. Dört aydır nasıl bir teknik sorun yaşanıyor?" şeklinde konuştu. Çorlu, bir gizli tanık olup olmadığının da sorgulanması gerektiğini belirterek bunun dava sürecini uzatmak için bir bahane olarak kullanıldığını savundu.