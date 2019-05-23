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Meşale Tolu davasında gizli tanık dinlenemedi

23.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

Terör propagandası suçlamasıyla Türkiye'de 8 ay hapis yatan Alman vatandaşı Meşale Tolu’nun bugünkü duruşması kısa sürdü.

Gizli tanığın dinlenemediği duruşma 11 Ekim tarihine ertelendi.Türkiye'de 30 Nisan 2017'de terör propagandası suçlamasıyla gözaltına alınan ve yaklaşık sekiz ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun davasına Perşembe günü İstanbul'da devam edildi. "Teknik imkansızlık" nedeniyle gizli tanığın dinlenemediği davada duruşma 11 Ekim 2019 tarihine ertelendi.

Duruşmayı izlemek için Türkiye'ye giden Alman Yeşiller Partisi milletvekili Margit Stumpp kısa süren duruşmayı eleştirerek, "Bugünkü duruşma ciddi bir gerilemeye işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Duruşmada en azından gizli tanığın ifadesinin alınmasını beklediğini kaydeden Stumpp, bir sonraki duruşmanın ancak Ekim ayında yapılacak olmasının herkes üzerinde psikolojik baskıyı arttıracağını belirterek davanın ne zaman biteceğinin öngörülemediğini kaydetti.

Duruşmayı izlemek için Almanya'dan İstanbul'a giden ve havalimanında pasaportuna el konulan Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu da "Bütün dava gizli tanık ifadesine dayanıyor, ancak talebimize rağmen bu tanık dinlenmiyor. Dört aydır nasıl bir teknik sorun yaşanıyor?" şeklinde konuştu. Çorlu, bir gizli tanık olup olmadığının da sorgulanması gerektiğini belirterek bunun dava sürecini uzatmak için bir bahane olarak kullanıldığını savundu.

Meşale Tolu da eşinin pasaportuna Çarşamba akşamı el konduğunu Twitter hesabından duyurmuştu.

Suat Çorlu'nun pasaportuna el konulduğu için Almanya'ya dönemeyeceği bildiriliyor. Duruşma sırasında yargıcın, Çorlu ile ilgili mahkemenin yurt dışına çıkış yasağı talebi olmadığını, ancak Çorlu ile ilgili farklı soruşturmalar olduğuna dikkat çektiği aktarıldı.

8 ay cezaevinde kaldı

Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu, geçen yıl Mayıs ayında İstanbul'da tutuklanmış ve yaklaşık sekiz ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı.

Alman vatandaşı olan Tolu, Almanya'ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye'de kalmıştı. Ekim ayında Suat Çorlu'nun da yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

dpa,epd/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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