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Meşale Tolu İstanbul’daki duruşmaya katılacak

15.10.2018 20:39 | Son Güncelleme

Terör suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan Alman gazeteci Meşale Tolu, yarın İstanbul’da görülecek duruşmada hazır bulunacak.

Meşale Tolu İstanbul’daki duruşmaya katılacak

Beraatini talep eden Tolu, aynı davada yargılanan eşine de destek olmak istiyor.Türkiye'de terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu, Almanya’ya döndükten yaklaşık iki ay sonra yine İstanbul'a giderek duruşmada hazır bulunacak. Ulm kentinde yaşayan Meşale Tolu, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, Salı günü görülecek duruşmaya katılacağını ifade etti. Kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında savunmasını yapmayı ve beraatini talep etmeyi istediğini söyleyen Tolu, duruşma sırasında mahkeme salonunda hazır bulunarak aynı davada yargılanan eşi Suat Çorlu’ya da destek olmayı hedeflediğini kaydetti.

Tolu'nun avukatı Kader Tonç, Salı günü görülecek duruşmadan karar çıkmasını beklemediklerini belirtti. Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Tolu, 15 yıl hapis cezası istemi ile yargılanıyor.

Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanan Meşale Tolu geçen yıl Mayıs ayında İstanbul’da tutuklanmış ve yaklaşık sekiz ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017’de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Alman vatandaşı olan Tolu Almanya’ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye’de kalmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünden çağrı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya Temsilcisi Christian Mihr, “Meşale Tolu'nun saçma terör suçlamalarından beraat etmesi ve eşine yönelik yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının zamanının geldiğini” söyledi. Mihr, Tolu'nun işlediği iddia edilen suçun "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emsalsiz bir sertlikle bastırılan eleştirel gazetecilik” olduğunu belirtti.

Tolu’ya destek için oluşturulan Meşale Tolu'ya Özgürlük için Dayanışma Çemberi adlı girişimin sözcüsü Cengiz Doğan, Tolu’nun şahsen duruşmaya katılması kararının avukatlarla birlikte alındığını söyledi. Doğan, avukatların Alman vatandaşı Tolu'nun yeniden gözaltına alınma tehlikesinin bulunmadığı görüşünde olduğunu sözlerine ekledi.

Tolu'nun Türkiye’de tutuklanması, Ankara ile Berlin arasında gerginlik yaratan konulardan biri olmuştu. Resmi verilere göre halen beş Alman vatandaşı siyasi gerekçelerle Türkiye'de cezaevinde bulunuyor.

dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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