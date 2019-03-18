HABER

Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 21:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler, Çanakkale Şehitleri için yandı.

Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler, Çanakkale Şehitleri için yandı. Fener alayında, ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile yürüyenler 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' sloganları attı. Yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı açıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü, kentte gün boyunca Cumhuriyet Meydanı, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi’nde gerçekleşen törenlerle kutlandı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü akşam saat 19.30'da Çanakkale Valiliği koordinesinde Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Fener Alayı ile devam etti. Binlerce kişi ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Dev Türk bayrağının açıldığı fener alayı Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından iskele meydanında sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandıMeşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandıMeşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandıMeşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandı

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Motosiklet tutkunları Çanakkale Zaferi için bir araya geldiMotosiklet tutkunları Çanakkale Zaferi için bir araya geldi
İmamoğlu kentsel dönüşüm mağdurları ile bir araya geldiİmamoğlu kentsel dönüşüm mağdurları ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damat dehşeti! Bu halde bulundu

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.