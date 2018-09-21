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Meşaleli evlilik teklifi yangına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Antalya'da bir kişinin kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığı sırada yaktığı meşaleden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü - Yaklaşık 20 ağacın zarar gördüğü yangında, alevlere müdahale eden otel çalışanlarından bazıları dumandan etkilendi

Antalya'da bir kişinin, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığı sırada yaktığı meşaleden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Kemer ilçe merkezindeki Çalış Tepesi Ormanlığı'na gelen 29 yaşındaki S.M. kız arkadaşı S.K'ye evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada S.M'nin yaktığı "düğün volkanı" adı verilen meşaleden sıçrayan kıvılcım yangın çıkmasına neden oldu.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, bir otelin personeli müdahale etti.

Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 20 ağacın zarar gördüğü öğrenildi.

Dumandan etkilenen bazı otel personeline oksijen desteğinde bulunuldu. Yangın hortumunun demiri yüzüne çarpan bir itfaiye eri de yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkmasına neden olan S.M'yi gözaltına aldı.

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evlilik teklifi gözaltı itfaiye orman yangını

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