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MESAM'ın yeni başkanı Coşkun Sabah oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

MESAM’ın yeni başkanı sanatçı Coşkun Sabah seçildi. Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerininde başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi.

MESAM'ın yeni başkanı Coşkun Sabah oldu

Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerininde başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi.

Başkanlık görevini kabul eden Coşkun Sabah, 'Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek' dedi. Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
mesam Coşkun Sabah

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