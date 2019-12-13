HABER

MESAM'ın genel kurul iptali istemine, bilirkişiden olumsuz görüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) 31 Mayıs 2018'de, Sümer Ezgü'nün divan başkanlığındaki olaylı genel kurulunun iptali istemiyle açılan davanın bilirkişi heyeti, iptali haklı gösterecek neden olmadığı yönünde rapor hazırladı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) 31 Mayıs 2018'de, Sümer Ezgü'nün divan başkanlığındaki olaylı genel kurulunun iptali istemiyle açılan davanın bilirkişi heyeti, iptali haklı gösterecek neden olmadığı yönünde rapor hazırladı.
Hükümet tarafından geçen yılın Mart ayında kayyum atanan MESAM'ın 9. Olağanüstü Genel Kurulu, 31 Mayıs 2018'de yapıldı. Genel kurul, 1 gün önce, Arif Sağ ve ekibinin ihraç edilmesi nedeniyle gergin başladı. Yeni Divan Kurulu Başkanı Sümer Ezgü, ihraç edilen Arif Sağ ve ekibinin MESAM'a dönmesi için oylama başlattı. Üyelerin yüzde 62'si, Sağ ve ekibinin dönmesi yönünde oy kullanınca Cahit Berkay, Ali Rıza Binboğa, Arif Sağ, Metin Karataş, Ali Haydar Timisi, Celal Ulusu, Ahmet Can Akyol ve diğer tüm ihraç edilen üyeler, genel kurul salonuna tezahürat ve alkışlarla girdi. Bakanlık tarafından kayyum olarak atanan Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici kurul, sonuçlara itiraz etti ve salonu terk etti.
BİLİRKİŞİ 'İPTAL İÇİN NEDEN YOK' DEDİ
Coşkun Sabah ve geçici kurul üyeleri, İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne, genel kurulun iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme heyeti, divan heyetinin taraflı davrandığı yönündeki suçlamalara ilişkin bilirkişi raporu hazırlattı. Bilirkişi raporunda, genel kurulda en çok yorulanın divan başkanı olduğu, kayıtlar incelendiğinde divanın taraflı davrandığına kanaat getirmenin mümkün olmadığı kanısında olunduğu belirtti. Bilirkişi raporu sonuç kısmında ise MESAM'ın 31 Mayıs 2018 tarihli 9'uncu olağanüstü genel kurul toplantısının iptal edilmesini haklı gösterecek neden bulunmadığı kaydedildi.
'HER İKİSİYLE DE YAKINLIĞIM VAR'
Genel kurulun divan başkanlığını yapan Sümer Ezgü, Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici yönetim kurulunun, olağanüstü genel kurula taşımakla yükümlü olduğunu belirterek, "Ardından da olağan genel kurul yapılacaktı. Divan başkanı seçildim. Herhangi bir grubun tarafı değilim ve son derece adil davranacağımı söyledim. O dönem Arif Sağ, Cahit Berkay'ın içinde olduğu bir grubu ihraç etmişlerdi. Basına da çok yansıdı o dönem Arif Sağ- Orhan Gencebay konusu. Orhan ağabey benim nikah şahidim, Arif ağabey de değerli bir sanatçı abimiz, birlikte müzik ve albüm çalışmaları yaptık. Dolayısıyla her ikisiyle de yakınlığım var. Ancak Arif Sağ ile birlikte belli sayıdaki üyenin genel kuruldan önce ihraç edilmesi vicdanen rahatsız etti üyeleri. Çünkü genel kurulda yeter sayıda imza toplandı ve dışarıda bekleyen ihraç edilmiş üyelerin içeri alınması için önerge sunuldu. Ben de bunu oya sundum ve kabul gördü. Dışarıdaki ihraç edilen üyeler içeriye girdi" diye konuştu.
'BİLİRKİŞİ REDDETTİ'
Bunun üzerine salondaki bir grubun dışarı çıktığını ve protesto ettiğini belirten Sümer Ezgü, "Bunun üzerine benim ve heyetin, kararlarda objektif davranmadığı iddiasıyla mahkemeye verdiler. Mahkeme bilirkişi tayin etti. Bilirkişi raporunda genel kurulun tekrarına gerek görülmediği, son derece adil bir yönetim yapıldığı, uzmanlık gerektiren konularda uzmanlara açıklama yaptırıldığı, hukuksal konularda hukukçulara danışıldığı ve onun üzerine kararlar alındığı belirtildi. Ayrıca salondaki sataşmalara karşı son derece toleranslı davranıldığı, söz isteyen her iki tarafa da söz verildiği ve oturumda en çok yorulanın divan başkanı olduğu şeklinde rapor sundu. Raporda, ihraç edilen üyelerin tekrar üye olabilmeleri için yetkili en üst noktanın genel kurul olduğu da yer alıyor. Dolayısıyla ben ve divan üyesi arkadaşlarımın yargılandığı, bu vesileyle de genel kurulun yenilenmesi yönündeki talep bilirkişi tarafından reddedilmiştir" dedi.

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
Kilis'te 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine gözaltıKilis'te 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine gözaltı
Bakan Gül: Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz(2)Bakan Gül: Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İstanbul Havalimanı'nda dev uyuşturucu operasyonu! Değeri 70 milyon lira

Türkiye'de böylesi ilk kez oldu! Değeri 70 milyon lira

Esenyurt'ta metruk binada çanta içerisinde 15 günlük bebek cesedi bulundu

Çanta içerisinde 15 günlük bebek cesedi bulundu

Zindashti'nin kızının öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Zindashti'nin kızının öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

Niğde'de suç örgütüne 'Kıskaç' operasyonu!

'Kıskaç' operasyonu! Hepsi yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin zülmünü anlatan yeni bir film hazırlandı

Bu 6 tanığa kulak verin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.