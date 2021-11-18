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Mesane kanseri belirtileri nasıl anlaşılır? Kaburga ve üst baldırda sertleşme varsa...

18.11.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesane kanseri mesane içindeki hücrelerin anormal şekilde büyümesi sonucu oluşur. Vücutta idrar depolamakla görevli olan idrar kesesi olarak da bilinen mesanede anormal büyümeler, mesane tümörüne neden olabilir. Bu tümörler iyi huylu mesane tümörü olabileceği gibi kanserli hücreler içeren kötü huylu mesane tümörleri de olabilir. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil konu hakkında bilgiler verdi.

Mesane kanseri belirtileri nasıl anlaşılır? Kaburga ve üst baldırda sertleşme varsa...

Mesane kanseri her yıl dünyada yüzbinlerce yetişkini etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve her yaşta olabileceği gibi genellikle yaşlı erişkinleri etkiler.

Mesane kanseri, mesanenizin – alt karın bölgesinde bulunup idrarı depolayan içi boş kaslı organ-iç kısmını döşeyen hücrelerde (ürotelyal hücreler) başlar. En yaygın olarak mesanede görülmesine rağmen, aynı kanser türü idrar yolu boşaltım sisteminin diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilir.

Tanısı konulan her 10 mesane kanserinin yaklaşık yedisi, mesane kanserinin yüksek oranda tedavi edilebilir olduğu erken evrede ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, erken evre mesane kanseri dahi mesanede nüksedebilir Bu sebeple, mesane kanseri olan insanlar sıklıkla, nükseden ya da daha üst bir aşamaya ilerleyen mesane kanseri olasılığına karşı tedaviden sonra yıllarca takip testlerine ihtiyaç duyarlar.

MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mesane kanseri en sık, idrarda ağrısız kanama ile kendini gösteriyor. Ancak bu kanama gözle görülmeyecek kadar küçük yani mikroskopik düzeyde olabiliyor. Bazen başka nedenlerle yapılan idrar tahlilinde de saptanması mümkün.

Daha nadir olarak idrar yaparken yanma gibi tanı konulamayan yakınmalar da mesane kanserine bağlı olabiliyor. Ancak, kanama ve idrar yaparken yanma gibi şikayetler her zaman mesane kanseri belirtisi olmayabilir; enfeksiyon veya adet gibi nedenlerle de ortaya çıkabilecek bu şikayetlerde tanı konulabilmesi için sağlık kuruluşlarına başvurabilirsiniz.

Mesane kanserinin diğer semptomları ise şunlardır:

İdrar yaparken yanma, ağrı
Yavaş, zayıf veya kesintili akış da dahil olmak üzere idrara çıkma zorluğu
İdrar miktarında azalma
Sık idrara çıkma
Kilo kaybı veya zayıflık
Mesane veya bağırsak kontrolü kaybı
İleri vakalarda kalçalarda, sırtta, kaburgalarda veya üst baldırlarda ağrı veya sertlik
Yukarıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız doktorunuza başvurun.

MESANE KANSERİ NEDENLERİ NELERDİR?

Mesane kanserinin sebepleri aşağıdakileri içerir:

Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımı
Kimyasallara maruz kalmak, özellikle kimyasallara maruz kalmayı gerektiren bir işte çalışmak
Geçmişte radyasyona maruz kalmış olmak
Mesane iç duvarının kronik tahrişi
Parazit enfeksiyonları, özellikle ABD dışındaki belirli alanlardan gelen veya bu ülkelere seyahat eden kişilerde
Mesane kanserine neyin sebep olduğu her zaman açık değildir ve mesane kanseri olan bazı kişilerin hiçbir belirgin risk faktörü bulunmamaktadır.

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