Mesane kanseri nedir? Mesane kanserine yol açan etmenler nelerdir?

Modern çağın korkulu rüyası kanser, her geçen gün daha fazla kişinin kapısını çalıyor. Onlardan biri de mesane kanseri. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan mesane kanserine erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla rastlandığını belirtirken, son yıllarda sigara tüketimine paralel olarak kadınlarda da görülme sıklığının arttığını söylüyor. Aile geçmişinde mesane kanseri öyküsünün bulunmasının ise eğer diğer risk faktörleri yoksa mesane kanseri riskini artırmadığını kaydederken toplumda çok fazla bilinmeyen mesane kanserine yol açan etkenleri ve belirtilerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Dünyada kadın erkek her iki cinste görünürlüğüyle 11. sırada yer alan mesane kanseri, erkekleri tehdit eden 7. kanser türü. Mesane kanseri en çok idrarda kan görülmesi ile kendini belli eder. Ağrısız olarak idrarda kan görülmesi (hem kişinin kendi gördüğü hem de gözle fark edilmeyen sadece idrar tahlilinde saptanan) en sık bulgudur. Başka yakınma olmadan sadece idrarda kan görülmesi veya idrar tahlilinde kan saptanması bu hastalığın en önemli belirtisi olup özellikle kişide risk faktörleri varsa mutlaka tam bir ürolojik değerlendirme yapılması gereklidir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUYLA KARIŞABİLİYOR! Hastaların diğer şikayetleri ise ani idrar isteği, idrar yaparken yanma ve sızlama, idrar sıklığında artış ve ilerlemiş hastalıkta böbreklerde ağrı ve böbrek fonksiyonlarında bozulma olabiliyor. Doç. Dr. Burak Özkan “Ani idrar isteği, idrar yaparken yanma ve sızlama ve idrar sıklığında artış aslında çok sık görülen ve genellikle idrar yolu enfeksiyonları veya prostat hastalıkları ile ilgili yakınmalar olup, bu durumların düşünülmediği durumlarda mesane tümörleri olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır” derken, mesane kanserinde ayırt edici en önemli özelliğin ağrısız kanama olduğunu vurguluyor. Bu hastalarda hem görüntüleme yöntemleri hem de sistoskopik değerlendirme yapılması gerekiyor. BU 3'LÜ MESANE KANSERİ NEDENİ! TÜTÜN KULLANIMI Mesane kanseri için en önemli risk faktörü sigara. Hatta tek başına bu kanserin yaklaşık yarısından sorumlu! Öyle ki sigara bırakılmış olsa bile hiç kullanmamış biriyle aynı risk seviyesine inmesi için 20 yıl geçmesi gerekiyor. Son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan ve masum zannedilen nargile de kansere zemin hazırlıyor!