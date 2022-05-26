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Mesane sarkmasının en önemli nedeni... Mesane sarkması belirtileri

26.05.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma ve kasık bölgesinde ağrı gibi şikayetlerle kendini gösteren mesane sarkması kadınlar arasında yaygın şekilde görülebiliyor. Özellikle normal doğum yapan kadınlarda daha sık ortaya çıkan mesane sarkması sosyal yaşamı ve kişinin psikolojisini olumsuz etkiliyor. İdrar torbası, doğum kanalına ve bazen de dışarı doğru fıtıklaşabilmektedir.

Mesane sarkmasının en önemli nedeni... Mesane sarkması belirtileri

Mesane sarkması olarak tanımlanan bu durum, öksürme, aksırma veya ağır şeyler taşırken yaşanan karın içi basınç artışında idrar torbasının ele gelmesi ile fark edilebilmektedir. Mesane sarkmasının en önemli sebebi ise normal doğumdur. Çok sayıda ve güç doğumlar mesane sarkması konusunda risk oranını artırmaktadır.

MENOPOZ SONRASINA DİKKAT!

Mesane sarkması çoğunlukla menopoz sonrası ortaya çıkmaktadır. Menopoz sonrasında östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak idrar torbasının altındaki desteğin azalması mesane sarkması bakımından riskli bir durum yaratmaktadır.

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  • Ailede bağ dokusu hastalıklarının bulunması
  • Irksal yatkınlık
  • Sigara tüketimi
  • Obezite
  • Geçirilmiş pelvik cerrahi
  • Uzun süreli kabızlık da mesane sarkmasını tetikleyebilmektedir.
  • Tuvalet alışkanlığındaki değişikliklere dikkat edin

MESANE SARKMASININ 6 BELİRTİSİNE DİKKAT!

Hafif mesane sarkmalarında herhangi bir belirti yaşanmayabilir. Orta ve ileri düzeydeki mesane sarkmalarında;

  • Sık idrara çıkma
  • Cinsel ilişki esnasında idrar kaçırma
  • Sürekli idrara çıkma isteği
  • İdrar yaparken zorlanma
  • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu
  • Alt kasık bölgesinde ağrı yaşanabilmektedir.

Belirtiler ortaya çıktığında bu konuda deneyimli olan bir Kadın Hastalıkları ve Doğum doktoruna başvurulmalıdır.

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MESANE SARKMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mesane sarkması tedavisi; hastanın yaşına, sarkıklığın evresine, hamilelik istenip istenmesine ve beraberinde idrar kaçırma olup olmadığına göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak mesane sarkmasında cerrahi tedavi temel yaklaşımdır. Mesane sarkması, pubeservikal fasla denilen mesaneyi alttan destekleyen yapıda meydana gelen yırtılma veya fasyanın pelvis yan duvarına yapıştığı yerden ayrılması nedeniyle oluşmaktadır. Tedavide mevcut hasar yeri bulunarak tamir edilmektedir.

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Uygulanan düzeltme ameliyatları; cinsel ilişkide yaşanan sorunları, vajina genişlemesiyle ilgili problemleri, sarkıklığa bağlı oluşan baskı ve kasık ağrısı şikayetlerini azaltmaktadır. Bazı tip mesane sarkmalarının ameliyatı laparoskopik olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyatlar yaklaşık olarak 25-45 dakika arasında sürmektedir. Mesane sarkmasına öksürme, aksırmayla birlikte idrar kaçırma da eşlik ediyorsa sarkma ve idrar kaçırma ameliyatı birlikte yapılabilmektedir.

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Ameliyatların başarısına artırmak ve mesane sarkmasının tekrarlamaması için; ameliyattan sonra ağır kaldırmamak gerekmektedir. Ayrıca kilo kontrolünün sağlanması ve kabızlığa neden olacak yiyeceklerden uzak durulması da tedavi başarısını artırmaktadır.


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