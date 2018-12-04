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Mesane tümörü nedir? Mesane tümörü belirtileri nelerdir? Mesane tümörü tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.12.2018 11:27 | Son Güncelleme

Ürolojik sistem içinde en sık rastlanan ve kötü huylu olan kanser türü olarak bilinen mesane tümörü, erkekleri prostat kanserinden sonra en çok tehdit eden kanser hastalıkları arasında yer alıyor. Erkeklerde kadınlara oranlar 3-4 kat daha fazla görülen mesane tümörü neden ortaya çıkar sorusunun en önemli yanıtı sigara kullanımı olarak değerlendiriliyor. Öyle ki sigara kullanımı mesane tümörü oluşumunu yüzde 50 oranında etkiliyor. Peki mesane tümörü belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıldır?

Mesane tümörü nedir? Mesane tümörü belirtileri nelerdir? Mesane tümörü tedavisi nasıl olur?

Bazı iş kollarında kullanılan kimyasalların da, ortaya çıkmasında etkili olduğu hastalığın tedavisinde erken teşhis önemli rol oynuyor. Memorial Dicle Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Zülfü Sertkaya, mesane kanserini haber veren belirtilerin önemi ve hastalığın tedavisi hakkında bilgi verdi.

RİSK ERKEKLERDE DAHA FAZLA

Mesane tümörü, idrar kesesinde oluşan tüm iyi ve kötü huylu “ur”lara verilen addır. Erkeklerde, kadınlara oranla 4 kat fazla görülen mesane tümörünün % 90’ı kötü huyludur ve geri kalan % 10’luk kısmını ise iyi huylu tümörler oluşturur. Kadınlarda mesane tümörü daha kötü seyirli olma eğilimindedir.

SİGARA MESANE KANSERİNİ TETİKLİYOR

Mesane tümörünün görülme yaşı ortalama 50 olarak kabul edilse de Türkiye gibi sigara tüketiminin çok fazla olduğu ülkelerde, bu hastalık çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Yoğun sigara kullanımına bağlı olarak mesane kanseri günümüzde artık 20’li yaşlarda bile risk oluşturacak duruma gelmiştir.

BAZI İŞ KOLLARINDA ÇALIŞANLAR KONTROL ALTINDA OLMALI

Boya, tekstil, kauçuk, deri ve kimya sektöründe çalışanlar, kuaför ve lastikçiler mesane tümörü vakalarının % 10-15’ini oluşturmaktadır. Bu sanayi sektörlerinde kullanılan bazı kimyasallar, mesane tümörü oluşumuna neden olmaktadır. Bunların yanı sıra; radyasyon tedavileri, yanlış uygulanan diyetler, kronik idrar yolu enfeksiyonları ve “şistomiyaziz” adı verilen paraziter enfeksiyonlar mesane tümörü için risk faktörleri olarak sıralanabilir.

VÜCUTTAKİ DEĞİŞİKLİKLER ÖNEMSENMELİ

Mesane tümörü erken evrede bile belirti vererek, özellikle idrarda görülen kanla kendini gösteren bir hastalıktır. Ancak bu işaret, taş ve böbrek sorunları gibi pek çok hastalığın da göstergesi olabileceğinden, altta yatan nedenin iyi araştırılması gerekir. Mesane tümörünü haber veren en sık belirtiler şöyledir:

İdrarda kan görülmesi (Hematüri). Kanama genellikle ağrısız olarak ortaya çıkar.

İdrara çıkma alışkanlığının değişmesi

Sırtın bir bölümünde ağrı

İştah kaybı

Nedensiz kilo kaybı

Vücutta iltihaplanma… Bu durumdan en fazla mide ve bacaklar etkilenir.

Halsizlik ve yorgunluk hissi

Kansızlık

TEDAVİDE AMELİYAT ALTIN STANDART

Mesane kanserinin tanı ve tedavisinin ilk adımı, altın standart olarak kabul edilen cerrahidir. Başlangıçta, kapalı yolla yapılan mesane tümörünün çıkartılması (TUR ameliyatı) hem tanı ve evrelemeyi sağlar hem de tedavinin ilk basamağıdır. Daha sonra hastalığın evre ve derecelerine bağlı olarak ileri tedaviler planlanır. Kasa nüfuz etmemiş tümörlerde kapalı olarak tümör çıkartılması ve mesane içine verilecek ilaçlar en etkili tedavi yöntemidir. Tümör eğer kasa yayılmışsa, hastalığın ve hastanın durumuna göre “radikal sistektomi” adı verilen cerrahi yöntem etkili bir tedavi seçeneğidir.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ VE DÜZENLİ TAKİP GEREKLİ

Hastalar, tedavi sonrasında sigara kullanıyorsa mutlaka bırakmalıdır. Meyve ve sebzeden zengin bir beslenme düzeni oluşturulmalı, riske yol açabilecek herhangi bir iş kolunda çalışan kişilerin de bu yaşam düzenini değiştirmesi gerekmektedir. Tedavi sonrası en az 5 yıl boyunca düzenli takip altında olmak yaşamsal önem taşımaktadır.

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mesane tümörü tümör kanser

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