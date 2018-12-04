Mesane tümörü nedir? Mesane tümörü belirtileri nelerdir? Mesane tümörü tedavisi nasıl olur?

Bazı iş kollarında kullanılan kimyasalların da, ortaya çıkmasında etkili olduğu hastalığın tedavisinde erken teşhis önemli rol oynuyor. Memorial Dicle Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Zülfü Sertkaya, mesane kanserini haber veren belirtilerin önemi ve hastalığın tedavisi hakkında bilgi verdi.

RİSK ERKEKLERDE DAHA FAZLA



Mesane tümörü, idrar kesesinde oluşan tüm iyi ve kötü huylu “ur”lara verilen addır. Erkeklerde, kadınlara oranla 4 kat fazla görülen mesane tümörünün % 90’ı kötü huyludur ve geri kalan % 10’luk kısmını ise iyi huylu tümörler oluşturur. Kadınlarda mesane tümörü daha kötü seyirli olma eğilimindedir.

SİGARA MESANE KANSERİNİ TETİKLİYOR



Mesane tümörünün görülme yaşı ortalama 50 olarak kabul edilse de Türkiye gibi sigara tüketiminin çok fazla olduğu ülkelerde, bu hastalık çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Yoğun sigara kullanımına bağlı olarak mesane kanseri günümüzde artık 20’li yaşlarda bile risk oluşturacak duruma gelmiştir.

BAZI İŞ KOLLARINDA ÇALIŞANLAR KONTROL ALTINDA OLMALI



Boya, tekstil, kauçuk, deri ve kimya sektöründe çalışanlar, kuaför ve lastikçiler mesane tümörü vakalarının % 10-15’ini oluşturmaktadır. Bu sanayi sektörlerinde kullanılan bazı kimyasallar, mesane tümörü oluşumuna neden olmaktadır. Bunların yanı sıra; radyasyon tedavileri, yanlış uygulanan diyetler, kronik idrar yolu enfeksiyonları ve “şistomiyaziz” adı verilen paraziter enfeksiyonlar mesane tümörü için risk faktörleri olarak sıralanabilir.