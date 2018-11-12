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Mesanesinden 840 gram taş çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:00 | Son Güncelleme

Sivas'ta, mesanesinden 7'si yumurta büyüklüğünde irili ufaklı toplam 840 gram taş çıkarılan 35 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın mesanesinden toplam 840 gram irili ufaklı taş çıkarıldı.

Numune Hastanesinde laborant olarak görev yapan ve yaklaşık 10 yıl önce de mesanesinden taş aldıran Yılmaz, kontrol amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin Yener Gültekin tarafından muayene edilen Yılmaz'ın tahlil ve tetkiklerinde mesanesinde çok sayıda taş tespit edildi.

Gültekin ve ekibi tarafından başarıyla ameliyat edilen Yılmaz, mesanesindeki 7'si yumurta büyüklüğünde, irili ufaklı toplam 840 gram taştan kurtularak sağlığına kavuştu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesanesindeki taşların ultrasonda ortaya çıktığını belirterek, "Doktorlar ameliyatta 840 gram ağırlığında taş çıkarttıklarını söylediler. Duyunca bayağı şaşırdım, her gören taşın fotoğrafını çekiyor ve şaşırıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok, ameliyat yerimde biraz ağrım var." dedi.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ultrasonda büyük olduğunu söylemişlerdi ama bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum." şeklinde konuştu.

Yılmaz, ameliyatını gerçekleştiren Gültekin ile ekibine teşekkür etti.

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Burak Yılmaz mesane Sivas taş

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