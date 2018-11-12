Mesanesinden çıkanlara inanamayacaksınız! Sizin de başınıza gelebilir

Numune Hastanesinde laborant olarak görev yapan ve yaklaşık 10 yıl önce de mesanesinden taş aldıran Yılmaz, kontrol amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu.
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