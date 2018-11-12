HABER

Mesanesinden çıkanlara inanamayacaksınız! Sizin de başınıza gelebilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

Sivas'ta, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın mesanesinden toplam 840 gram irili ufaklı taş çıkarıldı.

Numune Hastanesinde laborant olarak görev yapan ve yaklaşık 10 yıl önce de mesanesinden taş aldıran Yılmaz, kontrol amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu.

1 / 4

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin Yener Gültekin tarafından muayene edilen Yılmaz'ın tahlil ve tetkiklerinde mesanesinde çok sayıda taş tespit edildi.
2 / 4

Gültekin ve ekibi tarafından başarıyla ameliyat edilen Yılmaz, mesanesindeki 7'si yumurta büyüklüğünde, irili ufaklı toplam 840 gram taştan kurtularak sağlığına kavuştu.
3 / 4

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesanesindeki taşların ultrasonda ortaya çıktığını belirterek, "Doktorlar ameliyatta 840 gram ağırlığında taş çıkarttıklarını söylediler. Duyunca bayağı şaşırdım, her gören taşın fotoğrafını çekiyor ve şaşırıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok, ameliyat yerimde biraz ağrım var." dedi.
4 / 4

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ultrasonda büyük olduğunu söylemişlerdi ama bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum." şeklinde konuştu.Yılmaz, ameliyatını gerçekleştiren Gültekin ile ekibine teşekkür etti. (Kaynak: AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesane mesane taşı

En Çok Okunan Haberler

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Diyabet hastalarına müjde! İnsülin iğnesi tarih oluyor

Diyabet hastalarına müjde! İnsülin iğnesi tarih oluyor

Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

Ölümsüzlüğün iksiri kök hücre tedavisi mi?

Ölümsüzlüğün iksiri kök hücre tedavisi mi?

Kronik prostatit hastalığı erkekleri depresyona sokuyor!

Kronik prostatit hastalığı erkekleri depresyona sokuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.