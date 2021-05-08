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Mescid-Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'da neler oluyor?

08.05.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar gündem oldu. Polis işgali altında olan Mescid-i Aksa'nın nerede ve hangi ülkede olduğu araştırılmaya başladı. Cemaat ve polis arasında çıkan Mescid-Aksa olaylarında 178 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandı. İşte, ayrıntılar...

Mescid-Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'da neler oluyor?

Mescid-i Aksa nerede ve hangi ülkede? sorusu gündemin en çok aranan başlıklarından oldu. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa savaş alanında döndü. İşte, detaylar...

MESCİD-AKSA HANGİ ÜLKEDE? MESCİD-İ AKSA'DA NELER OLUYOR?

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki İsrail polisinin işgal altında. Mescid-i Aksa adeta Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 178 Filistinli İsrail polisinin müdahalesinde yaralandı. Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle ve yüz, göz ve göğüsten olduğuna ifade edilirken, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu belirtildi.


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Filistin

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