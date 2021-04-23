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Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli, teravih namazının ardından İsrail'i protesto etti

23.04.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşgal altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli, İsrail'in Ramazan ayının başından bu yana kendilerine yönelik saldırılarını protesto etti.

Teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'da Filistinliler, İsrail işgali ve Kudüs'teki uygulamalarına karşı tepkilerini dile getirmek için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar Filistin bayrakları açarak, "Kudüs'e milyonlarca şehit olarak gideceğiz" şeklinde sloganlar attı.

105 KİŞİ YARALANMIŞTI

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 105 kişi yaralandıİsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 105 kişi yaralandı

İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail

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