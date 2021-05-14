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Mescid-i Aksa’da Erdoğan sloganları yükseldi

14.05.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Gazze Şeridi’ne askeri destek çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa’da Erdoğan sloganları yükseldi

Filistinliler, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi’ne destek gösterisi düzenledi.

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Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze’ye askeri destek çağrısı yapıldı.

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CUMA HUTBESİNDE KONUŞULDU

Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa’nın İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.

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Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve “işgal devletinin” buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıya da dikkati çeken Şeyh Sabri, saldırının durdurulması gerektiğini kaydetti.

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Şeyh Sabri, hutbe sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Recep Tayyip Erdoğan

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