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Mescid-i Aksa'da gerginlik! İsrail polisi baskın düzenledi: Yaralılar var

22.04.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve İsrail polisi ile Filistin halkının sık sık karşı karşıya geldiği Mescid'i Aksa, yine karıştı. İsrail polisi, sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'da gerginlik! İsrail polisi baskın düzenledi: Yaralılar var

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da Filistin halkı ile İsrail polisi bir kez daha karşı karşıya geldi. Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, bir süre sonra avludan çekildi.

İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya gelen yaşlı ve kadınları içeri almaya başladı. Filistinli genç erkeklerin bazı kapılarda Mescid-i Aksa’ya girişi engellendi. Mescid-i Aksa’nın kapılarında İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı.

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SES BOMBASI VE KAUÇUK MERMİLİ BASKIN

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan Filistinli bir grup genç, polislerin olduğu noktaya taş attı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa girerek yoğun biçimde ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle içeridekilere müdahale etti.

YARALILAR VAR

Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 31 Filistinlinin yaralandığını, 14’ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

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Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

İsrail polisi, ses bombaları ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa’nın avlusundan kapıların dışına çekildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da sabah namazını binlerce Müslüman eda etti.

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Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası arenada tepki toplamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hadi dünya buradaki zulümden bahsetsin bakalım....
Allahın gazabı siyonist kudurmuşlara olsun,Allah er yada geç mazlumun ahını yerine getirecek ortam ve imkanı tanıyacaktır.
Allah sizleri kahretsin yer yüzünden silinirsiniz ey yahudi topluluğu

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