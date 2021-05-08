Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-üş Şerif'te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

Yaralananların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinen Filistin Kızılayı, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurulduğunu aktardı.

Açıklamalara göre İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle Filistinlilere müdahale ederken, Filistinliler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 205 Filistinli yaralandı. İsrail polisi ise "yaşanan çatışmada altı polisin yaralandığını" duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Vennesland, Kudüs'te tırmanan gerilim ve şiddetten duyduğu endişeyi belirterek, tüm tarafları sorumlu davranmaya çağırdı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'a, Doğu Kudüs'te yaşanan gelişmelerle ilgili olarak BMGK'ye acil toplantı çağrısı yapması talimatını verdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile UNESCO'ya, Mescid-i Aksa'da yaşananlar konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

İsrail polisi ise "düzeni sağlamak üzere güç kullandıklarını" ileri sürerek, Filistinlilerin ibadet sonrası "eylem yaptığını" savundu.

Açıklamada, "Bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün (7 Mayıs) Ankara'ya ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımları ele aldığı da açıklamada hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1390748531108032518?s=20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaşanan olaylara ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay, paylaşımında "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" dedi.