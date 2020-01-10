HABER
  4. Mescid-i Aksa İmamı: "Rahmet Kapısı Mescidi, Aksa'nın ayrılmaz bir parçasıdır"

Mescid-i Aksa İmamı: "Rahmet Kapısı Mescidi, Aksa'nın ayrılmaz bir parçasıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa İmamı: "Rahmet Kapısı Mescidi, Aksa'nın ayrılmaz bir parçasıdır"

KUDÜS (AA) - Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Dr. İkrime Sabri, Rahmet Kapısı Mescidi'nin, Mescid-i Aksa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Şeyh Sabri, cuma hutbesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve özellikle Rahmet Kapısı Mescidi'ni hedef alan ihlallerindeki artışa değindi.

Rahmet Kapısı Mescidi hakkındaki mahkeme kararlarına ilişkin Sabri, "Rahmet Kapısı Mescidi, Aksa'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Ondaki toz zerresinden dahi vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, mescidin tekrar kapatılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Dünyada ibadethanelere karşı düşmanca uygulamalara imza atan İsrail'den başka bir devlet yoktur." dedi.

Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyinden 7 Ocak Salı günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin "işgal mahkemelerinin önceki yargı kararlarına dayanarak, Rahmet Kapısı'nın yeniden kapatılması kararı almasını" talep eden ciddi bir dava için harekete geçtiği belirtilmişti.

- Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dışı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Denizli’de dengesini kaybeden işçi toprağın altında kaldıDenizli’de dengesini kaybeden işçi toprağın altında kaldı
Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'teDeğeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri Mescid-i Aksa rahmet kapısı

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

İstanbul'da komşu kavgası!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.