HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mescid-i Aksa İmamı Sabri: "Yüzyılın Anlaşması, siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan elbisesidir"

Mescid-i Aksa İmamı Sabri: "Yüzyılın Anlaşması, siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan elbisesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 23:10 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa İmamı Sabri: "Yüzyılın Anlaşması, siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan elbisesidir"

KUDÜS (AA) - Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" adlı sözde barış planını "siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan elbisesi" şeklinde niteleyerek, bu plana karşı bir stratejinin olmayışına tepki gösterdi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Şeyh Sabri, "Yüzyılın Anlaşması, siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan elbisesidir. Madem hepimiz Yüzyılın Anlaşması'nı reddediyoruz, o halde neden bu planın uygulanmasını önlemek için bir stratejimiz yok?" ifadelerini kullandı.

Bir yıldan uzun süredir sözde barış planına karşı çıkan açıklamalar yapıldığını hatırlatan Şeyh Sabri, buna rağmen herhangi bir somut planın ortaya konulmadığına dikkati çekti.

Şeyh Sabri, açıklamasına şöyle devam etti:

"İstisnasız tüm taraflar ve gruplar bir araya gelerek herkesin üzerinde mutabık kaldığı net bir strateji oluşturmalıdır. Bu anlaşmanın her bir maddesi bizim aleyhimizedir, lehimize değil."

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bugün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" şeklinde adlandırdığı sözde barış planını yarın açıklayacağını kaydederek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz." demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Elazığ'da hasar tespit çalışmaları başladıElazığ'da hasar tespit çalışmaları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Strateji Şeyh İkrime Sabri yüzyılın anlaşması

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu

Tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu!

Esenyurt’ta yangın paniği: 5’i çocuk 10 kişi mahsur kaldı

Esenyurt’ta yangın paniği: 5’i çocuk 10 kişi mahsur kaldı

Köpek katliamı beldeyi ayağa kaldırdı! Belediye Başkanı'ndan açıklama

Köpek katliamı beldeyi ayağa kaldırdı!

Bakan Soylu'dan HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

İstanbul'da pes dedirten görüntüler! Taksiciler önünü kesip evrak kontrolü yaptı

Pes dedirten görüntü! Önünü kesip evrak kontrolü yaptılar

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.