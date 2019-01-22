Mescid-i Aksa korumalarının uzaklaştırılması protesto edildi

Kudüs’teki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Nasır Kavs da yaptığı açıklamada, 2018 yılında yüzden fazla Filistinlinin İsrail tarafından Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırıldığına dikkati çekerek, İsrail polisinin çok sayıda Filistinliyi Mescid-i Aksa’nın çevresindeki Eski Şehir ve Kudüs’ten uzaklaştırdığını söyledi.

Şeyh Kisvani, İsrail’in hem korumalara hem de Müslümanlara “zulmettiğini” vurgulayarak, zulmün kaldırılması için tüm hukuki yollara başvuracaklarını kaydetti.

Mescid-i Aksa'nın kuzey doğusundaki Esbat (Aslanlı) kapısında toplanan grup adına açıklama yapan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in görevlileri ve korumalarının yanı sıra mescide gelen cemaatin de İsrail makamlarınca baskı altına alındığını söyledi.

Aralarında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri ve Harem-i Şerif korumalarının da yer aldığı Filistinli protestocular, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın 5 korumasının Harem'i Şerif'e girişini yasaklamasına tepki gösterdi.

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Filistin Temsilcisi Ahmed Er-Ruveydi ise İsrail’in Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezasıyla Müslümanları Mescid-i Aksa’ya gelmelerini engellemeye çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

“İsrail bu korumaları engellemekle Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa’ya gelmelerini engelleyeceğini sanıyor. Ancak Mescid-i Aksa’ya gücü yetebilen herkes mescide gelecek ve onu korumaya devam edecek. Dolayısıyla İsrail’in bu uygulaması bizim sadece ısrarımızı artırır. İşte görüyorsunuz mescide gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor.”

Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırılan korumalardan birinin diğer korumalar adına okuduğu açıklamada, İsrail’in bugün Mescid-i Aksa’da uyguladığı siyasetle 1967’den bu yana devam eden statüyü değiştirmeye çabaladığına vurgu yapıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın 5 koruması ile bir Filistinli aktiviste 4 ila 6 ay arasında değişen zamanlarla Harem-i Şerif’ten uzaklaştırılma cezası verdiğini duyurmuştu.