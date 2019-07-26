Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in yıkım politikasına tepki

Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikasının İsrail'in izlediği etnik temizliğin bir parçası olduğunu söyleyen Şeyh Ebu Suneyne, Filistin topraklarında çok zor günlerden geçildiğini ve durumun tamamen "işgal devletinin" lehine Müslümanların kontrolünden çıktığını belirtti.

KUDÜS (AA) - Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, İsrail'in Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikasını "etnik temizliğin" bir parçası olarak nitelendirdi.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki bazı binaların Ayrım Duvarı'nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan yaklaşık 100 daireden oluşan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme bu başvuruyu reddetmişti.

İsrail güçleri, pazartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

