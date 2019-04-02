"Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların özgürlüğü yoktur"

KIRKLARELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Miracın bize hatırlattığı en önemlilerden biri Mescid-i Aksa'dır. Kur'an-ı Kerim de doğrudan ismi geçen Mescid-i Aksa'yı anlatmaktadır. 'Mescid-i Aksa özgür olmalı' diyoruz. Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir." dedi.

Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programa katıldı. Cami girişinde vatandaşlarla selamlaşan Erbaş, ardından akşam namazını kıldırdı.

Erbaş, camide verdiği vaazda, Miraç Kandili'nin mübarek olması temennisinde bulundu. Gecenin önemine değinen Erbaş, "Rabbim bütün İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. Değerli kardeşlerim şöyle İslam tarihine bir göz atacak olursak miracın hemen öncesi Allah Resulü efendimizin ve Müslümanların çok zor zamanlar yaşadığını görmekteyiz." diye konuştu.

Müminlerin geçmişinin baskı, boykot ve hüzünlerle dolu olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Yani Müslümanları müşriklerin adeta çok zor duruma düşürdüğü, onlarla alışverişi, ticareti kestikleri, komşuluk ilişkilerini kestikleri bir dönem. Zor zamanlar yaşıyordu Allah Resulü, işte tam o zor zamanlar yaşadığı dönemde İsra ve miraç hadisesi vuku bularak adeta efendimizin gönlüne, yüreğine Cenab-ı Hak tarafından bir su serpilmiş oldu. İsra ve miraç, peygamber efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da semaya yükselmesi olayıdır. Bu kutlu yolculuk pek çok hikmetler ve mesajlar taşımaktadır. Miraç, bir erdem yolculuğudur, bir fazilet yolculuğudur, bir bereket yolculuğudur ve diriliş yolculuğudur. Peygamber efendimiz miraçtan ümmetine getirdiği, insanlığa getirdiği bazı hediyeler vardır. Bunların başında beş vakit namaz gelmektedir. 'Namaz insanı bütün kötülüklerden alı koyar' diye tanımladığı ibadetlerin başı ve müminlerin miracı olan namazı bu miraç gecesinde Cenab-ı Hak, peygamber efendimize bütün Müslümanlara, müminlere farz kaldı. Namaz dinin direğidir ifadesiyle tarif ettiği, tanımladığı namaz, miraç gecesinde farz kılınmıştır."