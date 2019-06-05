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Mescid-i Aksa’da 120 bin kişilik bayram namazı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

Binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa’da bayram namazı kıldı.İsrail işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa camine sabahın erken saatlerinde gelen binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa Camisi’nde bayram namazı kıldı.

Binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa’da bayram namazı kıldı.
İsrail işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa camine sabahın erken saatlerinde gelen binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa Camisi’nde bayram namazı kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Azzam el-Hatip, bayram namazına yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını söyledi. Batı Şeria ve Gazze’deki çok sayıda Filistinli, İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa Camisi’ni ziyaret edemedi.
Mescid-i Aksa’nın çevresine kurulan tezgahlarla Filistinlilere, ekmek, tatlı, meyvelerin satışı yapılırken çocuklar da için de oyuncaklar ve balonlar yer aldı.

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