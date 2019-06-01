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Mescid-i Aksa'da 400 bini aşkın kişi Kadir Gecesini ihya etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 00:01 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa'da 400 bini aşkın kişi Kadir Gecesini ihya etti

KUDÜS (AA) - Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yüz binlerce Müslüman tarafından ihya edildi.

İsrail güçlerinin baskı, kısıtlama ve yoğun güvenlik önlemleri altında yüz binlerce Filistinli Müslüman Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesini ihya etmek üzere Mescid-i Aksa'ya geldi.

Filistinliler sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından Eski Şehir sokaklarından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, Kadir Gecesi'ni ihya etmek için Harem-i Şerif'i hıncahınç doldurdu.

Yüz binlerce Filistinli ile kılınan teravih namazın ardından yapılan duada Filistin'in işgalden kurtuluşu, Müslümanların birliği ve İslam ülkelerindeki savaşların sona ermesi istendi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerle beraber 400 binden fazla Müslüman, Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa'da ihya etti.

Kapıları sabaha kadar açık kalacak olan Mescid-i Aksa'da gece yarısı teheccüd namazı kılınacak.

Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekliyor.

Gazze Şeridi'nden bu sene Filistinlilerin Kudüs'e geçişlerine izin vermeyen İsrail makamları, Batı Şeria'dan da sadece 12 yaş altı erkek çocuklar ile 40 yaş üstü erkeklerin gelişine izin verirken, kadınlara yaş sınırlaması getirmedi.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun da bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail yönetimi, Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal Yahudi örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğunu öne sürerek Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Harem-i Şerif israil Mescid-i Aksa

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