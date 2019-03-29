KUDÜS (AA) - Mescid-i Aksa'da bugünkü cuma hutbesinde, Tunus’taki Arap Birliği Zirvesi'nde bir araya gelecek liderlere aralarındaki savaşları sonlandırma ve İslam'a sahip çıkmaları çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma hutbesini, Şeyh Yusuf Ebu Suneyne okudu.

Şeyh Ebu Suneyne, "Tunus'taki zirveye katılacaklara seslenmek istiyorum, Filistin topraklarında yaşanan zulmü durdurmak için bir şeyler yapın. Öyle bir şey yapın ki kalplerimiz mutmain olsun." ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerinde yaşanan savaşların Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının arka plana atılmasına neden olduğuna dikkati çeken Şeyh Ebu Suneyne, şöyle devam etti:

"Ülkelerinizdeki savaşları bitirin, yeter artık bu kadar kan ve gözyaşı. Yemen, Libya, Irak ve Suriye’deki savaşı sonlandırın ve birleşin."

Şeyh Ebu Suneyne, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’İn Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasına işaret ederek, "Bakın Golan Tepeleri ve Kudüs’ü aldılar, topraklarımız bir bir elimizden kayıp gidiyor." diyerek tepkisini ifade etti.