Mescid-i Aksa’da Çatışma

Filistinliler’le İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa’da çıkan çatışmada en az 14 Filistinli’nin yaralandığı açıklandı.

Olay bayramın ilk günü gerçekleşti.

Genelde Yahudiler’e kapalı olan Mescid-i Aksa’nın Yahudiler’in de ziyaretine açılmasına tepki gösteren Filistinliler polisle çatıştı.

Bu yıl Kurban Bayramı’nın Yahudiler’in de kutsal gününe denk gelmesi nedeniyle böyle bir kararın alındığı belirtiliyor.

Olaylarda 4 İsrail polisinin yaralandığı ve gözaltına alınanlar olduğu kaydediliyor.

Bölgede son günlerde gerilim tırmanmış durumda.

Bir süre önce Kudüs’ün güneyinde bir İsrail askeri öldürülmüştü.

Cumartesi günü de İsrail askerleri Gazze sınırını geçmeye çalışan 4 militanı öldürmüştü.

