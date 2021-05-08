Mescid-i Aksa’da Filistinliler ve İsrail Polisi Çatıştı

Kudüs’te Mescid-i Aksa Camii’nde Filistinliler’le İsrail polisi arasında çatışma yaşandı. Filistin Kızıl Haç’ına göre Mescid-i Aksa’da ve Kudüs’ün başka bölgelerindeki çatışmalarda 53 kişi yaralandı.
Çatışmalarda yaralanan 23 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralananların çoğunun yüzünden ve gözünden plastik mermi ve ses bombası sebebiyle yaralandığı belirtildi. İsrailli yetkililer de çatışmalarda altı polis memurunun yaralandığını açıkladı.
Çatışmayı neyin tetiklediği bilinmiyor; ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde camiye ibadet için gidenlerin polise sandalye, ayakkabı ve taş attıkları ve polisin de plastik mermi ve ses bombasıyla karşılık verdiği görüldü. Kudüs’ün başka mahallerinde de küçük çaplı çatışmalar yaşandı.
Cuma günü İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in sınır polis gücüne ait bir üsse ateş açılmasının ardından iki Filistinli’yi vurarak öldürmüş, bir kişiyi de yaralamıştı.
Doğu Kudüs’te gerilim son haftalarda yüksek. Ramazan ayının başlangıcında İsrail, Filistinliler’in geleneksel olarak iftar için bir araya geldiği yeri erişime kapatmış, iki hafta süren çatışmaların ardından İsrail kısıtlamaları kaldırmıştı.
Şeyh Cerrah Mahallesi’nde gerilim
Çatışmalar son günlerde İsrail’in Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah mahallesinden çok sayıda Filistinli’nin çıkarılması tehdidinde bulunmasının ardından yeniden başladı.
Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinliler ve bu bölgede mülk edinmeye çalışan Yahudi yerleşimciler arasında uzun süredir bir hukuk mücadelesi yaşanıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama Ürdün’den uyarı
ABD Dışişleri Bakanlığı, taraflara tansiyonun düşürülmesi için çaba göstermeleri çağrısı yaptı; Şeyh Cerrah’tan Filistinliler’in olası tahliyesinden duyulan endişe ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jalina Porter’ın yaptığı yazılı açıklamada, “Gerilimi daha da kötüleştirecek ya da bizi barıştan uzaklaştıracak tek taraflı adımlardan kaçınılması kritik. Tahliyeler, yerleşimci faaliyeti ve yerleşimlerin yıkılması gibi konular da buna dahil” denildi.
Kudüs’teki kutsal yerlerin hamisi konumunda olan Ürdün, İsrail’i provokatif adım atılmaması konusunda uyarmıştı.
Gerilimin yükselmesi olası
Pazar gecesi Ramazan ayının en kutsal gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi. İsrail ve Filistinliler arasında gerilimin önümüzdeki günlerde daha da tırmanması olası. Filistinliler’in o gece Mescid-i Aksa’da bir araya gelmesi bekleniyor.
Pazar gecesi aynı zamanda İsrail’in Doğu Kudüs’ün ilhak edilmesini kutladığı Kudüs Günü’nde de başlangıcı. O gün dini milliyetçiler, kutlamalar ve geçit töreni düzenliyor. Pazartesi günü de İsrail mahkemesinin tahliyeler konusunda bir karar açıklaması bekleniyor.
Cuma günü kendi Kudüs Günü’nü kutlayan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise “Siyonist rejimin düşüşü başladı ve bu düşüş durmayacak” dedi. Hamaney, Filistin topraklarında “silahlı direnişin devam etmesi ve Müslüman ülkelerin de buna destek vermesi” çağrısı yaptı.
İsrail Doğu Kudüs’ü Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile birlikte 1967 savaşında ele geçirmişti. İsrail’in Doğu Kudüs’ü ilhakı uluslararası toplum tarafından tanınmadı. İsrail ise Kudüs’ün tamamını başkenti olarak görüyor.
Filistinliler de Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal olan yerleri kapsayan Doğu Kudüs’ü gelecekte kurulması amaçlanan Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.
Mahmud Abbas: “Olaylardan İsrail sorumlu”
Filistin televizyonuna konuşan Filistin lideri Mahmud Abbas “Filistinli göstericilerin cesaretini” övdü, şiddet olaylarından İsrail’in sorumlu olduğunu söyledi.
İsrailli yetkililerse olası şiddet olaylarından Filistin Yönetimi ve Filistinli terör gruplarının sorumlu olacağı yönünde bir açıklama yapmış ve İsrail polisinin düzeni sağlayacağını belirtmişti.
Hamas ne dedi?
Hamas’ın yönetiminde bulunan Gazze’deki Filistinli militan gruplarsa göstericilere destek vermek amacıyla roket fırlattı.
Bu hafta başında Hamas’ın askeri kanadının komutanı Muhammed Deif, son yedi yılda ilk kez açıklama yaparak “İsrail’in Filistinliler’i evlerinden çıkarması halinde ağır bir bedel ödeyeceği” uyarısında bulunmuştu.