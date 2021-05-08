Mescid-i Aksa’da Filistinliler ve İsrail Polisi Çatıştı

Kudüs’te Mescid-i Aksa Camii’nde Filistinliler’le İsrail polisi arasında çatışma yaşandı. Filistin Kızıl Haç’ına göre Mescid-i Aksa’da ve Kudüs’ün başka bölgelerindeki çatışmalarda 53 kişi yaralandı.

Çatışmalarda yaralanan 23 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralananların çoğunun yüzünden ve gözünden plastik mermi ve ses bombası sebebiyle yaralandığı belirtildi. İsrailli yetkililer de çatışmalarda altı polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Çatışmayı neyin tetiklediği bilinmiyor; ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde camiye ibadet için gidenlerin polise sandalye, ayakkabı ve taş attıkları ve polisin de plastik mermi ve ses bombasıyla karşılık verdiği görüldü. Kudüs’ün başka mahallerinde de küçük çaplı çatışmalar yaşandı.

Cuma günü İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in sınır polis gücüne ait bir üsse ateş açılmasının ardından iki Filistinli’yi vurarak öldürmüş, bir kişiyi de yaralamıştı.

Doğu Kudüs’te gerilim son haftalarda yüksek. Ramazan ayının başlangıcında İsrail, Filistinliler’in geleneksel olarak iftar için bir araya geldiği yeri erişime kapatmış, iki hafta süren çatışmaların ardından İsrail kısıtlamaları kaldırmıştı.