Mescid-i Aksa’da gergin gün

Fanatik Yahudilerin baskınları sırasından Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin’in de hazır bulunduğu ve eylemlerini gözlemlediği belirtilen açıklamada, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip’in de İsrail polisine tepki gösterdiği kaydedildi.

KUDÜS (AA) - Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot (Çardaklar) Bayramı’nın ikinci günü fanatik Yahudiler tarafından baskın düzenlenen Mescid-i Aksa’da gergin bir gün yaşanıyor.

Açıklamada, tüm bu yaşananlardan dolayı Mescid-i Aksa’da gergin bir gün yaşandığı belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'teki eylemlerine ve Talmudik ayinlerine göz yumduğu uyarısında bulunmuştu.

Dün başlayan ve bir hafta sürecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudi STK’ları, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

- Yahudilerin baskınları 2003'te başladı

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

