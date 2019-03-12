HABER

Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 19:31 | Son Güncelleme

İsrail polisi vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın yakınında kılmak isteyen birçok Filistinlinin Eski Şehir'e girişini engelledi

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasıyla başlayan gerginlik devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya giden yollar İsrail polisi tarafından kapatıldı.

Vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın yakınında kılmak isteyen birçok Filistinlinin Eski Şehir'e girişi İsrail polisince engellendi.

İsrail polisi akşam namazı öncesi El-Esbat Kapısı'nda (Aslanlı) toplanan Filistinlileri de dağıttı.

Mescid-i Aksa yetkililerinin de aralarında bulunduğu az sayıda Filistinli, akşam namazını Esbat Kapısı'nda kıldı.

- İsrail polisi Mescid-i Aksa’da ezanın okunmasını engelledi

Öğle namazının ardından Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapatan İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam vakitlerinin ezanının da okunmasına izin vermedi.

Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir’de gerginlik devam ederken, şehrin farklı kapılarında toplanan Filistinliler vakit namazlarını aynı alanda kıldı.

İsrail polisinin, Harem-i Şerif’in kapılarını ne zaman açacağı belirsizliğini koruyor.

Kubbetu's Sahra'ya bugün baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmış, Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin saldırısında ikisi Mescid-i Aksa koruması olmak üzere en az 10 kişinin yaralandığını, 5 Filistinlinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

PARTNERDikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...Dikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...
"Amacımız gençlerimizi geleceğe daha güçlü hazırlamak""Amacımız gençlerimizi geleceğe daha güçlü hazırlamak"
Kamp ateşi yakıp, sürpriz evlilik teklifinde bulunduKamp ateşi yakıp, sürpriz evlilik teklifinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzenini işte böyle öldürdü

Kuzenine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.