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Mescid-i Aksa'da güvenlik kabinindeki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 00:24 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mescid-i Aksa'da bir güvenlik kabininde yangın çıkmasını kınadı ve kutsal mekanlara sahip çıkılması çağrısı yaptı - Abbas, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin de üzüntüsünü dile getirdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki bir güvenlik kabininde yangın çıkmasını kınadığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan Mervani Mescidi bölgesinde bir kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın meydana gelmesini kınadığı ve kutsal mekanlara sahip çıkılması çağrısı yaptığı belirtildi.

Haberde, Abbas’ın Mescid-i Aksa’nın hem İslam dünyası için hem de insanlık için büyük bir değer olduğu ve sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.

- Abbas’tan "Notre Dame" mesajı

Öte yandan haberde Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin ise üzüntüsünü dile getirdiği aktarıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü belirtilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor ve içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Mescidi’nin yanı sıra küçük mescitler, müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı 144 dönümlük alandan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mescid-i Aksa Notre Dam

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