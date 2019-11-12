Mescid-i Aksa’da imamlık yapan Abdülkerim Zorba Sakarya’da namaz kıldırdı

Mescid-i Aksa’da imamlık yapan Abdülkerim Zorba, Sakarya’nın Akyazı ve Hendek ilçelerinde namaz kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Hasan Başiş, Mescid-İ Aksa’da 46 yıl imamlık yapan Abdülkerim Zorba, Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Sakarya’ya misafir olarak geldi. İlk olarak Hendek ilçesinde sabah namazı kıldıran Zorba, daha sonra Akyazı ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camisinde öğlen namazı kıldırdı. Abdülkerim Zorba namaz sonrası Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ettirdi. Öğlen namazına çok sayıda vatandaş camiyi doldurarak sohbete katıldı.

4 gün kalacaklar

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Hasan Başiş sohbet sonrası yaptığı açıklamada, "Sakarya’da 4 gün kalacaklar. Buradan Balıkesir’e gidecekler. 3 gün Balıkesir’de kalacaklar. Ondan sonra inşallah Mescid-İ Aksa’ya geri dönecekler. Hendekte Rasimpaşa Camisinde hocalarımızdan biri sabah namazını kıldırdı. Konuşmalar yapıldı. Öğle namazında ise Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camisinde cemaatle buluştu. Akşam Sapanca’ya geçtiler" dedi.



