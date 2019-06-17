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Mescid-i Aksa'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 22:38 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

KUDÜS (AA) - Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bugün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra bugün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te kılınan yatsı namazından sonra eline mikrofonu alan bir Filistinli, Mursi'nin vefat ettiğini duyurarak, gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Hep birlikte Mursi için dua eden Filistinliler, daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından cemaat sessizce dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Harem-i Şerif Mescid-i Aksa Muhammed Mursi

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