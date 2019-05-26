Mescid-i Aksa'da ramazanda düzeni gönüllü kadınlar sağlıyor

Hiçbir fon ve maddi destek olmaksızın Aksa'nın muhafızlarıyla iş birliği içinde çalışan komite, iş bölümü yapılan alanlarda kadın cemaatin huzurlu bir şekilde ibadet etmesine katkıda bulunuyor. Komite, yıl boyunca görevli Aksa muhafızlarından farklı olarak cemaat sayısı arttığı için yalnızca ramazanda faaliyet gösteriyor.

Yıllar içinde sayıları yaklaşık 400'e ulaşan ve cemaat arasında sarı renkli üniforma yelekleriyle seçilen gönüllüler, haremin kadınlara ayrılan bölümlerinde safları düzenlemek, geçişler için koridorlar açmak, sükuneti korumak, gürültüye engel olmak ve güvenliği sağlamakla görevlendiriliyor.

Komite, ramazanda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Mescid-i Aksa'da tertip ve düzeni oluşturmak için yaklaşık 10 yıl önce yalnızca 10 gönüllü kadının katılımıyla kuruldu.

Komite kurucusu ve Mescid-i Aksa'nın El Yazması Restorasyon Merkezi Müdürü Rıdvan Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda binlerce kişinin ibadet için geldiği haremde kadın cemaat arasında düzeni sağlayan bir komitenin eksikliğinin hissedildiğini, erkek görevlilerin kadın cemaat arasında görev yapmalarının mümkün olmaması nedeniyle kadınlardan oluşan bir komite kurmaya karar verildiğini belirtti.

Amr, "2009 yılı ramazan ayı öncesinde Kudüs'te tüm cami ve okullarda böyle bir komite kurulması fikrini duyurduk. İlk başta bu öneri insanlara garip geldi. İlk toplantıya yalnızca 10 kadın geldi ve komite bu şekilde kuruldu." dedi.

Komitenin tamamen gönüllü kadınlardan oluştuğunu, herhangi bir maddi destek almadığını aktaran Amr, üniforma olarak kullandıkları renkli yelekleri dahi kendi imkanlarıyla temin ettiklerini ve üzerine "Mescid-i Aksa'yı Düzenleme Komitesi" yazdırdıklarını anlattı.

Amr, dönemin Mescid-i Aksa Müdürü Hasan Beragisi'nin çalışmalarını desteklediğini ve toplantılar için kendilerine bir oda tahsis ettiğini belirtti.