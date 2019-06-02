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Mescid-i Aksa’da sükunet hakim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa’da sükunet hakim oldu

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail polisinin çekilmesinin ardından Harem-i Şerif’e sükunet hakim oldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, İsrail polisinin çekilmesinin ardından Mescid-i Aksa’da sükunetin hakim olduğunu söyledi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki cemaate düzenlediği saldırıda birçok kişiyi gözaltına aldığına ve bazılarını yaraladığına dikkati çeken yetkili, fanatik Yahudilerden öğleden sonra bir baskın beklenmediğini kaydetti.

İsrail polisi sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Aralarında aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş, Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi darp etmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’e baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtmişti.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 52 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirmesi ismini" vererek bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.

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Filistin Harem-i Şerif israil Mescid-i Aksa

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