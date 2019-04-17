KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı yapıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nezaretinde Harem-i Şerif İtfaiyesi Birimi tarafından bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile alt taraflarda bulunan mescitlerin içinde ve çevresinde yapılan yangın söndürme tatbikatında, dumandan etkilenen veya yaralananlara ilk müdahale eğitimi de yapıldı.

Tatbikata Ürdün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nden eğitimci ve yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Mescid-i Aksa itfaiye eri de katıldı.

Salı akşamı Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesinde bulunan koruma kabininde çocukların neden olduğu küçük çaplı bir yangın çıkmış, Mescid-i Aksa İtfaiye Birimi’nin müdahalesiyle yangın söndürülmüştü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor ve içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Mescidi’nin yanı sıra küçük mescitler, müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı 144 dönümlük alandan oluşuyor.

