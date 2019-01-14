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“Mescid-i Aksa’daki gerilimden İsrail polisi sorumlu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:51 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Kisvani: - “Mescid-i Aksa’da bugün yükselen gerilimin sorumluluğunu tamamen İsrail polisine yüklüyoruz.” - “Görüyoruz ki İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da hak sahibi olduğunu ve buraya egemen olduğunu iddia etmek için yeni bir statü oluşturmaya çalışıyor. Biz buna kesinlikle izin vermeyeceğiz.” - “İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve içindeki Müslümanlara yaptığı saldırıları durdurması için Arap ve İslam dünyasına harekete geçme çağrısı yapıyoruz.”

KUDÜS (AA) – Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da yaşanan gerginlikten sorumlu olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Kisvani, İsrail polisi tarafından darbedildikten sonra kaldırıldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan El-Makasid hastanesinden taburcu olduğu sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Mescid-i Aksa’da bugün yükselen gerilimin sorumluluğunu tamamen İsrail polisine yüklüyoruz.” dedi.

İsrail polisinin Harem-i Şerif’in statüsünü değiştirmeye çalıştığına dikkati çeken Şeyh Kisvani, “Görüyoruz ki İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da hak sahibi olduğunu ve buraya egemen olduğunu iddia etmek için yeni bir statü oluşturmaya çalışıyor. Biz buna kesinlikle izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Kisvani, Arap ve İslam dünyasına çağrıda bulunarak, “İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve içindeki Müslümanlara yaptığı saldırıları durdurması için Arap ve İslam dünyasına harekete geçme çağrısı yapıyoruz.” diye konuştu.

İsrail polisinin kendisini darbetmesine ilişkin ise Şeyh Kisvani, “Kubbetu’s Sahra’nın İsrail polisince kuşatılmasını protesto etmek için toplananlar arasında bir anda izdiham yaşandı. İsrail polisinin de beni itmesi sonucu yere düştüm.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Kisvani, İsrail polisince darbedilerek yere düşmesinin ardından vücudunda eziklerin meydana geldiğini söyledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisince darbedilen Şeyh Kisvani'nin hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.

Mescid-i Aksa'nın korumaları, bu sabah bir İsrail polisinin Yahudilerin dini başlığı kipayla Kubbetu's Sahra'ya girmeye çalışması üzerine mescidin kapılarını kapatmıştı.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa iki İsrail polisi "güvenlik kontrolü" gerekçesiyle kısa süreliğine Kubbetu's Sahra'ya giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Filistin israil Mescid-i Aksa

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