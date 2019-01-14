“Mescid-i Aksa’daki gerilimden İsrail polisi sorumlu”

KUDÜS (AA) – Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da yaşanan gerginlikten sorumlu olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Kisvani, İsrail polisi tarafından darbedildikten sonra kaldırıldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan El-Makasid hastanesinden taburcu olduğu sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Mescid-i Aksa’da bugün yükselen gerilimin sorumluluğunu tamamen İsrail polisine yüklüyoruz.” dedi.

İsrail polisinin Harem-i Şerif’in statüsünü değiştirmeye çalıştığına dikkati çeken Şeyh Kisvani, “Görüyoruz ki İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da hak sahibi olduğunu ve buraya egemen olduğunu iddia etmek için yeni bir statü oluşturmaya çalışıyor. Biz buna kesinlikle izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Kisvani, Arap ve İslam dünyasına çağrıda bulunarak, “İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve içindeki Müslümanlara yaptığı saldırıları durdurması için Arap ve İslam dünyasına harekete geçme çağrısı yapıyoruz.” diye konuştu.

İsrail polisinin kendisini darbetmesine ilişkin ise Şeyh Kisvani, “Kubbetu’s Sahra’nın İsrail polisince kuşatılmasını protesto etmek için toplananlar arasında bir anda izdiham yaşandı. İsrail polisinin de beni itmesi sonucu yere düştüm.” ifadelerini kullandı.