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"Mescid-i Aksa'daki kötüye gidişin sorumlusu İsrail"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 05:17 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı: - "Mescid-i Aksa'daki durumun kötüye gitmesi ve gerginliğin tüm sorumluluğu İsrail'de"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanlığınca, Mescid-i Aksa'daki durumun kötüye gitmesinin ve gerginliğin sorumluluğunun İsrail'de olduğu bildirildi.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümeti baskıcı ve keyfi politikalarını sürdürmemesi, halkın duyguları ve ortaya çıkabilecek tepkileri alevlendirmemesi konusunda uyarıldı.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa'daki durumun kötüye gitmesi ve gerginliğin tüm sorumluluğu İsrail'dedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'yı tamamen ele geçirmeyi planladığı belirtilen açıklamada, Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi için yürütülen planların durdurulması çağrısı yapıldı.

Filistin yönetiminin Mescid-i Aksa'ya karşı yürütülen saldırganlığın durdurulması ve 1967'den bu yana var olan durumun korunması isteğiyle İsrail'e baskı yapılması yönünde uluslararası toplumla görüşmelerde bulunduğu hatırlatıldı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki Müslümanlara ve vakıf görevlilerine saldırarak darbettiğini, aralarında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin bulunduğu birçok Filistinliyi de gözaltına aldığını ifade etmişti.

Olayların İsrail polisinin dün Rahmet Kapısı'nı zincirlemesine tepki gösteren Filistinlilerin, zincirleri kırmasının ardından meydana geldiği belirtiliyor.

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Filistin Filistin Devlet Başkanlığı israil Mescidi Aksa

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