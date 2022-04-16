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Mescid-i Aksa'daki Olaylarda 150’den Fazla Filistinli Yaralandı

15.04.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin Kızılay’ı Filistinliler'in, plastik mermi ve ses bombası atılması sonucu yaralandığını, polisin bazı Filistinliler'i copla dövdüğünü bildirdi

Mescid-i Aksa'daki Olaylarda 150’den Fazla Filistinli Yaralandı

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Filistinliler’le İsrail polisi arasında çıkan çatışmada en az 152 Filistinli yaralandı. Son dönemde şiddetin dozunun artması, daha geniş çaplı çatışmaların yaşanabileceği endişelerini arttırdı.

Filistin Kızılay örgütünden yapılan açıklamada, İsrail-Filistin anlaşmazlığının en hassas noktalarından biri olan Mescid-i Aksa'da çıkan olaylarda Filistinliler'in, plastik mermi ve ses bombası atılması sonucu yaralandığı, polisin bazı Filistinliler'i copla dövdüğü bildirildi.
İsrailli güvenlik güçleri, son iki haftadır Araplar'ın sokak saldırılarından sonra alarma geçmişti. Mescid-i Aksa'daki şiddet eylemlerinin geçen yıl Gazze'de çıkan çatışmalar gibi daha geniş çaplı şiddet eylemlerinin çıkma riskini körükledi.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir kesiminde bulunan, Müslümanlar tarafından Harem-i Şerif, Yahudiler tarafındansa Tapınak Tepesi olarak tanınan Mescid-i Aksa, İsrail tarafından 1967 yılında Ortadoğu savası sırasında ele geçirilmişti.

İsrail polisi, yaptığı açıklamada, sabah namazından sonra yüzlerce Filistinli'nin polise ve Eski Şehir'deki Ağlama Duvarı'na doğru fişek ve taşlarla saldırdığını bildirdi.

Açıklamaya göre polis bunun üzerine Mescid-i Aksa'ya girerek "kalabalığı dağıtmaya ve ibadet edenlerin güvenli bir şekilde camiden ayrılmasını sağlamaya" çalıştı. Üç polisin çıkan olaylar sırasında yaralandığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in bir sözcüsü, paylaştığı Twitter mesajında, İsrail polisinin yüzlerce Filistinli'yi gözaltına aldığını söyledi.

Bennett de "Tapınak Tepesi ve İsrail genelinde sükuneti sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanısıra her türlü senaryoya karşı hazırlık yapıyoruz, güvenlik güçleri her göreve hazır" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ysa Mescid-i Aksa'daki şiddet olaylarına ilişkin açıklamasında, "Bu suç ve doğuracağı sonuçlar için İsrail'in tam olarak ve doğrudan sorumlu tutulduğu" kaydedildi.

“Alçakça şiddet”

Filistin lideri Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise yaptığı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırgan tavrının durdurulması ve durumun kontroldan çıkmasının engellenmesi için acilen uluslararası toplumun müdahale etmesi gerekiyor" dedi. Gazze'yi kontrol eden Filistinli İslamcı örgüt Hamas da İsrail'in "doğacak sonuçların sorumluluğunu taşıdığını" kaydetti.

Ürdün'den yapılan açıklamada da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın "alçakça şiddet" olarak tanımlanarak kınandı.
Ürdün'deki Haşimi krallığı, Doğu Kudüs'te Müslüman ve Hıristiyanlar'a ait kutsal mekanların koruyucusu. Mescid-i Aksa'nın güvenliğini sağlayan İsrail, Haşimiler'in üstlendiği bu rolü, Ürdün'le 1994 yılında yapılan barış anlaşması uyarınca tanımıştı.

Bu yıl gerginlikler, Ramazan ayının Yahudiler'in Hamursuz Bayramı'yla aynı döneme denk gelmesi üzerine tırmandı.

Geçen yıl Filistinliler ve İsrail polisi arasında Ramazan ayı boyunca gece saatlerinde olaylar çıkıyordu. Filistinliler'in Doğu Kudüs'ten uzaklaştırılmaları tehdidi ve Mescid-i Aksa'daki polis baskınları, 11 gün süren İsrail-Gazze savaşına yol açmış, çatışmalarda Gazze'de 250'den fazla Filistinli, İsrail'deyse 13 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail kuvvetleri, Filistinli saldırganların bazı İsrail kentlerinde düzenledikleri saldırılarda 14 İsrailli'yi öldürmesi üzerine Mart ayından bu yana Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 29 Filistinli'yi öldürdü.

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