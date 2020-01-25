HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mescid-i Aksa’ya girişi yasaklanan Şeyh İkrime Sabri, İsrail’i protesto etti

Mescid-i Aksa’ya girişi yasaklanan Şeyh İkrime Sabri, İsrail’i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri’nin Mescid-i Aksa’ya girmesini 4 ay boyunca yasakladı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri’nin Mescid-i Aksa’ya girmesini 4 ay boyunca yasakladı. Karara karşı çıkan Sabri, İsrail’i protesto etti.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri’nin Mescid-i Aksa’ya girişini 4 ay boyunca yasakladı. İsrail güçleri bu sabah saatlerinde Şeyh İkrime Sabri’nin evine girerek 4 ay boyunca Mescid-i Aksa’dan uzak durması kararını belirtti. Eve zorla giren İsrail güçleri, tekrar Şeyh İkrime Sabri’nin soruşturması için Şeyh’in polis merkezine gelmesi gerektiğini de söyledi.
İsrail’in verdiği kararına tepki gösteren Şeyh Sabri, Kudüs’teki Al-Sawana semtindeki evinin önünde avukatıyla ve birçok Filistinli eşliğinde İsrail’i protesto etti. Protestocular, bilim ve din adamlarımızı susturmak ayıptır” ve “Şeyh’i uzak tutma kararına hayır” gibi sloganlar attı. Şeyh İkrime Sabri açıklamasında, İsrail’in aldığı kararların adaletsiz ve yasa dışı olduğunu ve uygar olmadığını vurguladı. Sabri, “İsrail gibi dünyada bu yöntemi kullanan ve ibadet yerlerine gitmelerini engelleyen bir ülke yok” ifadesini kullandı.
İsrail polisi, geçtiğimiz Pazar günü Sabri’nin halkı kışkırttığı iddiasıyla bir hafta süreliğine Mescid-i Aksa’dan uzak durması kararı almış ve camiye girme girişimini engellemişti. Dün cuma namazı münasebetiyle camiye girmek isteyen İkrime Sabri, Filistinlilerin omuzunda Mescid-i Aksa’ya girmiş ve camiye girme hakkı olduğunu ısrar etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Malatya'da depremde ölen 2 kişi de toprağa verildiMalatya'da depremde ölen 2 kişi de toprağa verildi
Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarıElazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı
MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur? MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

THY, yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak

THY'den deprem bölgesine ek sefer

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralı ve gözaltılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma

Enkazdan annesiyle 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti

Enkazdan çıkarılan Miraç hayatını kaybetti

Son dakika! AFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili kritik 'yardım' açıklaması

AFAD'dan kritik 'yardım' açıklaması

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan kadın 112'yi arayıp, yardım istedi

Depremzedenin yardım çığlığı! Enkaz altından 112'yi aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.