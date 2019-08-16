"Mescid-i Aksa'ya saldırı, durumun kontrolden çıkması için yeterli"

GAZZE (AA) - Hamas, Mescid-i Aksa'ya yapılacak herhangi bir saldırının, tüm bölgelerde durumun tamamen kontrolden çıkması için yeterli olduğunu belirtti.

Hamas, Yahudilerin Teşa BeAv yas ve oruç gününe denk gelen Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'da yaşanan olayları görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenledi.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs kırmızı çizgidir. Mescid-i Aksa'ya yapılan herhangi bir saldırı, başta Filistin halkı olmak üzere ümmete yapılmış bir saldırıdır. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın hedef alınması, tehlikeli yüzyılın anlaşmasının bir parçasıdır. Bu komploya karşı koymanın tek yolu gerçek ortaklık üzerine kurulu gerçek bir milli birliktir." ifadesi kullanıldı.

Filistinli gruplar ve ulusal güçlerin genel sekreterlerinin "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı Koruma" başlığı altında toplanması çağrısında bulunulan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın bölünmesi, yıkılması ve enkazı üzerine Süleyman Mabedi'nin inşası ile ilgili plan bulunduğu, sürekli saldırılara maruz kaldığı ve kirletildiği vurgulandı.