RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Mekke'deki Mescid-i Haram'a "kara çekirgelerle" mücadele için 22 uzman ekibin gönderildiğini duyurdu.

Kâbe'nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram'daki çekirgelerin görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından Mekke Emirliği resmi Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beytullah'ın misafirlerini rahat ettirmek ve çekirgeleri yok etmek için 138 kişi ile 111 ekipmanın yer aldığı 22 uzman ekip görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya platformlarında dün Mescid-i Haram'da çok sayıda kara çekirgenin olduğu görüntülerin yayımlanması, umrecilerin sağlığını etkileme konusunda endişelere yol açmıştı.

